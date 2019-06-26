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В единый день выпускника в Рязани выступит рэпер Feduk. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Торжество пройдет в ночь с 28 на 29 июня на площади Соборной в Кремлевском сквере.
Планируется, что приглашенная звезда выступит в полночь.
Также выпускников
Фото Instagram Feduk
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