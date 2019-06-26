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17:51, 26 июня 2019 271
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Рязанские следователи и общественники обсудили меры профилактики детской преступности

Рязанские следователи и общественники обсудили меры профилактики детской преступности

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские следователи и общественники обсудили меры профилактики детской преступности. В среду, 26 июня, состоялось совместно заседанием СУ СКР по Рязанской области с молодежным парламентом, правительством, уполномоченным по правам ребенка и других общественников.

Руководитель регионального следкома Владимир Никешкин призвал членов общественного совета направлять детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в кадетские классы, после которых они смогут стать сотрудниками следкома и других силовых ведомств.

«Наша задача — дать им шанс стать достойными членами общества, оторвать детей от пагубной привычки, негативных компаний», — отметил Никешкин.

На заседании приняли резолюцию активнее вести межведомственное взаимодействие, привлекать подростков к спортивным соревнованиям, акциям и мероприятиям, организованными СУ СКР.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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