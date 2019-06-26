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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанские следователи и общественники обсудили меры профилактики детской преступности. В среду, 26 июня, состоялось совместно заседанием СУ СКР по Рязанской области с молодежным парламентом, правительством, уполномоченным по правам ребенка и других общественников.
Руководитель регионального следкома Владимир Никешкин призвал членов общественного совета направлять детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в кадетские классы, после которых они смогут стать сотрудниками следкома и других силовых ведомств.
«Наша задача — дать им шанс стать достойными членами общества, оторвать детей от пагубной привычки, негативных компаний», — отметил Никешкин.
На заседании приняли резолюцию активнее вести межведомственное взаимодействие, привлекать подростков к спортивным соревнованиям, акциям и мероприятиям, организованными СУ СКР.
© RZN.info
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