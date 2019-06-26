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15:32, 26 июня 2019 152
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Рязанские депутаты утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год

Рязанские депутаты утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год

Рязанские депутаты утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год. Заседание регионального парламента прошло в среду, 26 июня. Напомним, ранее вопрос обсудили на публичных слушаниях.

Доходы областного бюджета за прошлый год утвердили в сумме 52,8 млрд рублей, расходы — 50,4 млрд, профицит составил 2,3 млрд.

В 2018 году областной бюджет пополнился за счет налоговых (36,6 млрд рублей) и неналоговых поступлений (1,06 млрд рублей). Значительную их часть составили налоги на доходы физических лиц (31,2%), на прибыль организаций (28,2%), имущество (16,8%), акцизов по подакцизным товарам (13,7%). Более 15 млрд рублей поступили в областной бюджет в качестве дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета.

В большей степени расходы областного бюджета в 2018 году были связаны с развитием образовательной (13 млрд) и социальной сфер (7,1 млрд рублей), здравоохранения (7,5 млрд), дорожного хозяйства (6,3 млрд), АПК (3,2 млрд), населенных пунктов (2,6 млрд), культуры и туризма (1,6 млрд), физкультуры и спорта (1,2 млрд), а также профилактику правонарушений и предупреждение ЧС (919 миллионов).

Всего профинансировано 18 государственных и семь ведомственных целевых программ.

Председатель профильного комитета Думы Михаил Агапкин положительно оценил итоги исполнения бюджета за 2018 год. Он пояснил, что доходы бюджета оказались выше плановых, а сумма привлеченного федерального финансирования больше прошлогодних объемов.

«Это существенно укрепило финансовый потенциал нашего региона, — подчеркнул Михаил Агапкин. — Успешная работа по исполнению доходов позволила решить задачи, которые ставились при формировании бюджета. В полном объеме было обеспечено финансирование социальных выплат и других социальных обязательств. Впервые за многие годы были направлены средства на реконструкцию систем теплоснабжения, приобретение коммунальной техники, ремонт школ и лечебных учреждений, среди которых строительство нового комплекса БСМП в Рязани».


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