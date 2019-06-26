RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские депутаты утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год. Заседание регионального парламента прошло в среду, 26 июня. Напомним, ранее вопрос
Доходы областного бюджета за прошлый год утвердили в сумме 52,8 млрд рублей, расходы — 50,4 млрд, профицит составил 2,3 млрд.
В 2018 году областной бюджет пополнился за счет налоговых (36,6 млрд рублей) и неналоговых поступлений (1,06 млрд рублей). Значительную их часть составили налоги на доходы физических лиц (31,2%), на прибыль организаций (28,2%), имущество (16,8%), акцизов по подакцизным товарам (13,7%). Более 15 млрд рублей поступили в областной бюджет в качестве дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета.
В большей степени расходы областного бюджета в 2018 году были связаны с развитием образовательной (13 млрд) и социальной сфер (7,1 млрд рублей), здравоохранения (7,5 млрд), дорожного хозяйства (6,3 млрд), АПК (3,2 млрд), населенных пунктов (2,6 млрд), культуры и туризма (1,6 млрд), физкультуры и спорта (1,2 млрд), а также профилактику правонарушений и предупреждение ЧС (919 миллионов).
Всего профинансировано 18 государственных и семь ведомственных целевых программ.
Председатель профильного комитета Думы Михаил Агапкин положительно оценил итоги исполнения бюджета за 2018 год. Он пояснил, что доходы бюджета оказались выше плановых, а сумма привлеченного федерального финансирования больше прошлогодних объемов.
«Это существенно укрепило финансовый потенциал нашего региона, — подчеркнул Михаил Агапкин. — Успешная работа по исполнению доходов позволила решить задачи, которые ставились при формировании бюджета. В полном объеме было обеспечено финансирование социальных выплат и других социальных обязательств. Впервые за многие годы были направлены средства на реконструкцию систем теплоснабжения, приобретение коммунальной техники, ремонт школ и лечебных учреждений, среди которых строительство нового комплекса БСМП в Рязани».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНачальник в воинской части украл более восьми тысяч рационов питания
|
cледующая новость →С первого июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?