Рязанец угнал у пенсионера «семерку», чтобы поехать купаться

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани задержали мужчину, угнавшего ВАЗ-2107 у 64-летнего пенсионера, сообщила
Выяснилось, что пострадавший подъехал к своему дому на улице Затинная и начал выгружать и переносить в квартиру вещи. В это время он оставлял автомобиль открытым, причем, а ключ был в замке зажигания. Вернувшись рязанец заметил пропажу машины.
Полицейские составили описание пропавшего автомобиля и разослали ориентировку всем экипажам ДПС.
Оперативникам удалось найти очевидцев угона. Они рассказали, что мужчина проживает в одном из соседних домов.
Вскоре 37-летнего злоумышленника поймали. Полицейские остановили объявленный в розыск автомобиль, за рулем которого был угонщик. По его словам, он ехал на речку, чтобы искупаться.
Автомобиль изъяли.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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