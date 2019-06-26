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13:16, 26 июня 2019 326
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Рязанец угнал у пенсионера «семерку», чтобы поехать купаться

Рязанец угнал у пенсионера «семерку», чтобы поехать купаться

Фото: Ru.wikipedia.org

В Рязани задержали мужчину, угнавшего ВАЗ-2107 у 64-летнего пенсионера, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что пострадавший подъехал к своему дому на улице Затинная и начал выгружать и переносить в квартиру вещи. В это время он оставлял автомобиль открытым, причем, а ключ был в замке зажигания. Вернувшись рязанец заметил пропажу машины.

Полицейские составили описание пропавшего автомобиля и разослали ориентировку всем экипажам ДПС.

Оперативникам удалось найти очевидцев угона. Они рассказали, что мужчина проживает в одном из соседних домов.

Вскоре 37-летнего злоумышленника поймали. Полицейские остановили объявленный в розыск автомобиль, за рулем которого был угонщик. По его словам, он ехал на речку, чтобы искупаться.

Автомобиль изъяли.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.


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