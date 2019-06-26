Расходы на оказание услуг по ОМС в регионе выросли на два миллиарда

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В среду, 26 июня, на заседании облдумы утвердили отчет об исполнении бюджета территориального фонда ОМС региона за 2018 год.
Депутаты рассмотрели и приняли закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда ОМС Рязанской области за 2018 год». Так, доходы утвердили в сумме 12,5 млрд рублей, расходы — 12,5 млрд рублей, профицит составил 8,8 миллионов и связан с увеличением остатков средств на счетах бюджета.
Основными источниками пополнения бюджета ТФОМС в 2018 году стали безвозмездные поступления — 12,5 млрд рублей. Их доля составила 99,7% общего объема доходов.
Расходы увеличились на 2,2 млрд рублей (или на 21%) по сравнению с 2017 годом. Средства в размере 12,2 млрд рублей направили на оплату медицинской помощи жителям Рязанской области по программе ОМС, на оплату медпомощи лицам, застрахованным за пределами региона — 254,2 миллиона, что на 13% больше, чем в 2017 году. На повышение квалификации медработников, а также приобретение оборудования направили 20,9 миллиона рублей.
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