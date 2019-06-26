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Фото: Издательство «Пресса»
Погибший на пожаре в Чучкове оказался контрактником из Бурятии. Об этом сообщило издательство «
Пожар в доме на улице Кирова произошел в понедельник, 24 июня, в 18:50. В задымленной кухне нашли
Следователь Алексей Сторожилов рассказал, что мужчина 1989 года рождения, предположительно, задохнулся в дыму.
Снаружи дом не пострадал, но внутри все имущество выгорело.
Соседи рассказали, что в доме жили контрактники, военнослужащие Дубровской ВЧ 3651.
«Уважительные, порядочные, ни в чем плохом замечены не были, — пояснила соседка Галина Ивановна, — меня даже не раз подвозили на машине по хозяйским делам».
По ее словам, погибший приехал в Рязанскую область из Бурятии.
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