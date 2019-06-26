В День молодежи рязанцев ждут «Большая зарядка» и «Лекторий». Программа

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В четверг, 27 июня, в Рязани отметят День молодежи. Мероприятия проведут на Лыбедском бульваре, сообщил сайт горадминистрации.
Программа:
Лекторий:
После лекций в шатре выступит кавер-группа «Blackjack».
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