Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:07, 26 июня 2019 826
 0    0

В День молодежи рязанцев ждут «Большая зарядка» и «Лекторий». Программа

В День молодежи рязанцев ждут «Большая зарядка» и «Лекторий». Программа

В четверг, 27 июня, в Рязани отметят День молодежи. Мероприятия проведут на Лыбедском бульваре, сообщил сайт горадминистрации.

Программа:

  • 10:00 Большая зарядка на бульваре с профессиональными тренерами (вход свободный);
  • 14:00 Встреча с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. (регистрация закрыта, вход по приглашениям);
  • 15:00 Выступление команды КВН «Умные люди» (вход свободный).

Лекторий:

  • 16:40 Наталья Семагина. «Маленький город больших digital возможностей»
  • 17:20 Максим Киселев — про КВН;
  • 18:00 Лена Пуляева — «Зависит от тебя: как запустить социально значимый проект»;
  • 18:50 Никита Астахов «Арфистку видел? — Да. Бесит»;
  • 19:40 Константин Андреев «Говорить о сложном».

После лекций в шатре выступит кавер-группа «Blackjack».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 40 049
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 22 171
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 410
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 18 813
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 440
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум