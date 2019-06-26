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Фото: Ru.wikipedia.org
Мэрия разрешила построить «Пятерочку» в Мирном. Администрация утвердила проект планировки застроенной территории в границах улиц Добролюбова, Дорожной, 1-го и 2-го Лесного проезда по обращению ООО «Новый район», говорится в «Рязанских ведомостях».
На территории планируется
На площадке располагаются два одноэтажных дома, которые планируют реконструировать.
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