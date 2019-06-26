К поискам пропавшего пенсионера в Рязанской области присоединилась полиция

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Рязанские полицейские присоединились к поискам пропавшего 75-летнего Вячеслава Залогу. Об этом RZN.info сообщили в линейном отделе МВД.
Напомним, мужчина сел в поезд №083 Златоуст-Москва и
Рязанцев, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по телефонам:
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.