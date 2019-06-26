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13:50, 26 июня 2019 231
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К поискам пропавшего пенсионера в Рязанской области присоединилась полиция

К поискам пропавшего пенсионера в Рязанской области присоединилась полиция

Рязанские полицейские присоединились к поискам пропавшего 75-летнего Вячеслава Залогу. Об этом RZN.info сообщили в линейном отделе МВД.

Напомним, мужчина сел в поезд №083 Златоуст-Москва и пропал. Сведений о нем нет с 17 июня.

Рязанцев, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (4912) 39-30-38, 37-32-50.


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4 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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