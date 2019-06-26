Фомин проверил ход строительства новой школы в Кораблинском районе

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Во вторник, 25 июня, секретарь регионального отделения «
Так, по нацпроекту «Образование» в селе Незнаново строится школа на 132 мест. Общее финансирование составило 133 млн рублей, из которых 70 млн выделили из регионального и местного бюджетов.
Возведение объекта началось 26 мая, в настоящее время здесь проложены водопровод, канализация, подведено электричество, началось строительство очистных сооружений. Сдача учебного заведения запланирована на август 2020 года.
В рамках нацпроекта «Демография» в районе ремонтируют детсад «Красная шапочка». На обновление дошкольного учреждения выделили более 8 млн из областного бюджета и более 250 тысяч — из местного.
Аркадий Фомин пообщался с местными депутатами и родителями будущих воспитанников. Планируется, что детсад откроется в августе этого года.
Также председатель облдумы посетил Аллею ветеранов около местного Дворца культуры, где идет второй этап реконструкции — завершается обустройство рекреационной территории с созданием комплекса «Помним. Гордимся. Чтим». Общая стоимость проекта составила более 1 млн 200 тысяч рублей, задействованы средства областного, местного бюджетов и населения. Также помощь оказали спонсоры.
Кроме того, в рамках партийного проекта «Городская среда» в Кораблинском районе намерены обустроить скейтпарк с пешеходными и велодорожками, фонарями и скамейками.
Работы начнутся во второй половине августа, на благоустройство общественного пространства из федерального и областного бюджетов направили почти 10 млн рублей, еще 600 тысяч — средства муниципалитета.
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