Рязанские следователи раскрыли преступление полуторагодичной давности

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Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего рязанца в убийстве знакомого. Об этом сообщила
Уголовное дело возбудили, после того, как 28 января 2018 года в квартире дома на улице Гагарина нашли тело 54-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.
Дело некоторое время оставалось нераскрытым, но спустя время следователям удалось задержать подозреваемого.
Следствие установило, что вечером 28 января 2018 года мужчины распивали спиртное в квартире. Между ними произошел конфликт. Гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею и голову.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник поджег квартиру, чтобы скрыть следы.
Следователи собрали достаточно доказательств. Подозреваемый полностью признал вину.
Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), направили в суд.
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