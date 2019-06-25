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21:14, 25 июня 2019 128
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Рязанские следователи раскрыли преступление полуторагодичной давности

Рязанские следователи раскрыли преступление полуторагодичной давности

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего рязанца в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбудили, после того, как 28 января 2018 года в квартире дома на улице Гагарина нашли тело 54-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.

Дело некоторое время оставалось нераскрытым, но спустя время следователям удалось задержать подозреваемого.

Следствие установило, что вечером 28 января 2018 года мужчины распивали спиртное в квартире. Между ними произошел конфликт. Гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею и голову.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник поджег квартиру, чтобы скрыть следы.

Следователи собрали достаточно доказательств. Подозреваемый полностью признал вину.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), направили в суд.


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