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18:49, 25 июня 2019 79
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Рязанец обокрал пенсионерку во время прогулки с дочерью. Приговор

Рязанец обокрал пенсионерку во время прогулки с дочерью. Приговор

Рязанцу, обокравшему пенсионерку во время прогулки с дочерью, вынесли приговор, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в один из дней декабря 2018 года мужчина гулял со своей приемной несовершеннолетней дочерью. Через некоторое время девочка захотела в туалет, тогда осужденный попросил женщину, сидящую на балконе, пустить их в квартиру.

Зайдя в квартиру к потерпевшей и оставшись в коридоре, мужчина решил украсть деньги. Когда хозяйка квартиры вернулась в коридор, он попросил ее принести воды для его дочери, а сам прошел в комнату, вытащил из кошелька и паспорта женщины 24 тысячи рублей и ушел.

Вернувшись из кухни, женщина обнаружила пропажу пенсии и обратилась в полицию.

В суде похититель вину признал и раскаялся.

С учетом того, что он ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, суд назначил рязанцу два с половиной года колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.


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