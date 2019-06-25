Рязанец обокрал пенсионерку во время прогулки с дочерью. Приговор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцу, обокравшему пенсионерку во время прогулки с дочерью, вынесли приговор, сообщил
Установлено, что в один из дней декабря 2018 года мужчина гулял со своей приемной несовершеннолетней дочерью. Через некоторое время девочка захотела в туалет, тогда осужденный попросил женщину, сидящую на балконе, пустить их в квартиру.
Зайдя в квартиру к потерпевшей и оставшись в коридоре, мужчина решил украсть деньги. Когда хозяйка квартиры вернулась в коридор, он попросил ее принести воды для его дочери, а сам прошел в комнату, вытащил из кошелька и паспорта женщины 24 тысячи рублей и ушел.
Вернувшись из кухни, женщина обнаружила пропажу пенсии и обратилась в полицию.
В суде похититель вину признал и раскаялся.
С учетом того, что он ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, суд назначил рязанцу два с половиной года колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?