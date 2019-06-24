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В Туле нашли мертвую 24-летнюю калужанку. Об этом сообщил интернет-портал «
В воскресенье, 23 июня, около часа ночи девушка находилась со своими знакомыми в старом заброшенном здании и упала с высоты пятого этажа. В следственном комитете Тульском области сообщили, что обстоятельства гибели калужанки устанавливаются.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
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