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11:08, 24 июня 2019 250
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В Тамбовской области легковушка столкнулась с автобусом, есть погибший

В Тамбовской области легковушка столкнулась с автобусом, есть погибший

В Уваровском районе в ДТП погиб водитель. Об этом пишет интернет-портал «Онлайн Тамбов».

Вечером 23 июня на девятом километре автодороги «Каспий-М» 60-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на полосу встречного движения в месте, где это не запрещено, и столкнулся с автобусом ПАЗ-32054, под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате аварии водитель «пятерки» скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи. В ДТП пострадал пассажир автобуса, которого госпитализировали.


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