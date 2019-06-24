В Тамбовской области легковушка столкнулась с автобусом, есть погибший

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Уваровском районе в ДТП погиб водитель. Об этом пишет интернет-портал «
Вечером 23 июня на девятом километре автодороги «Каспий-М» 60-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на полосу встречного движения в месте, где это не запрещено, и столкнулся с автобусом ПАЗ-32054, под управлением мужчины 1978 года рождения.
В результате аварии водитель «пятерки» скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи. В ДТП пострадал пассажир автобуса, которого госпитализировали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Шиловском районе продавали сосиски и колбасу без документов
|
cледующая новость →В полиции рассказали подробности аварии с футболисткой «Рязань-ВДВ»
Узнаем, усложняет ли повышенное внимание банка к кибербезопасности жизнь таким клиентам и виновны ли они сами в том, что у них уводят деньги?