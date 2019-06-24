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10:49, 24 июня 2019 320
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Лесным пожарам во Владимирской области присвоили максимальный уровень опасности

Лесным пожарам во Владимирской области присвоили максимальный уровень опасности

В лесах Владимирской области начались серьезные пожары. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник регионального ГУ МЧС Руслан Блинов, пишет сайт телеканала «Зебра-ТВ».

«В связи с жаркой погодой в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области установился самый высокий — пятый класс пожарной опасности, в Александровском, Киржачском и Меленковском районах — четвертый класс пожарной опасности, на остальной территории области — третий класс пожарной опасности», — рассказали спасатели.

По данным МЧС, с начала 2019 года на территории региона потушили 96 очагов лесных пожаров, на общей площади больше 145 гектаров. При том, за аналогичный период прошлого года зафиксировано лишь 20 очагов возгорания, на общей площади девять гектаров.


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