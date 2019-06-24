Бывшего полицейского, избившего парня в рязанском клубе оставили в СИЗО

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Бывшего полицейского, избившего парня в рязанском клубе
Обвиняемый пробудет в изоляторе до 24 августа.
Постановление не вступило в законную силу, его можно обжаловать.
Напомним, драка произошла в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетелей, 21-летнего рязанца
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