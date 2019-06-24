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15:43, 24 июня 2019 328
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Александр Шерин стал кандидатом на пост главы администрации Липецкой области

Александр Шерин стал кандидатом на пост главы администрации Липецкой области

Александр Шерин стал кандидатом на пост главы администрации Липецкой области. Об этом написал интернет-портал «Липецкое время».

Документы для участия в выборах политик подал 22 июня в региональный избирком.

Напомним, ранее Александр Шерин являлся депутатом Государственной думы от Рязанской области.

Период выдвижения кандидатов начался 12 июня и продлится до 18.00 часов 11 июля.


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