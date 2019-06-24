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Александр Шерин стал кандидатом на пост главы администрации Липецкой области. Об этом написал интернет-портал «
Документы для участия в выборах политик подал 22 июня в региональный избирком.
Напомним, ранее Александр Шерин являлся депутатом Государственной думы от Рязанской области.
Период выдвижения кандидатов начался 12 июня и продлится до 18.00 часов 11 июля.
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