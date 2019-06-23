По всей России пройдут акции против политических репрессий

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В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий. Об этом написала
На данный момент точное время и место проведения определены для следующих населенных пунктов:
Сейчас решается вопрос об официальном согласовании шествий.
Самый масштабный митинг пройдет в Москве 23 июня. Как отмечают организаторы, акция уже согласована с администрацией столицы.
Московский митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. На митинге, в частности, выступят:
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cледующая новость →В Рязанской области фура перевернулась после лобового столкновения с «ГАЗелью»
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.