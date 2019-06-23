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9:09, 23 июня 2019 64
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По всей России пройдут акции против политических репрессий

По всей России пройдут акции против политических репрессий

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий. Об этом написала Meduza.

На данный момент точное время и место проведения определены для следующих населенных пунктов:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Нижний Новгород;
  • Краснодар;
  • Новокузнецк;
  • Калининград;
  • Хабаровск;
  • Ростов-на-Дону;
  • Омск;
  • Казань;
  • Самара.

Сейчас решается вопрос об официальном согласовании шествий.

Самый масштабный митинг пройдет в Москве 23 июня. Как отмечают организаторы, акция уже согласована с администрацией столицы.

Московский митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. На митинге, в частности, выступят:

  • главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев, чей сотрудник Абдулмумин Гаджиев арестован;
  • мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой Юлия;
  • мать фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Светлана.

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