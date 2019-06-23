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14:08, 23 июня 2019 507
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Автобусы Рязань — Москва перестали заезжать на станцию Котельники — соцсети

Автобусы Рязань — Москва перестали заезжать на станцию Котельники — соцсети

Автобусы Рязань — Москва перестали заезжать на станцию Котельники. Об этом сообщил один из подписчиков группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Посадка теперь осуществляется около остановки общественного транспорта «станция метро Котельники».

«Ищите девушку с нэтбуком на крайней остановке, со стороны автостанции, чтобы зарегистрироваться на рейс. Автобусы перестали пускать на саму станцию. Обещают этот вопрос решить в течении недели», — написал пользователь сети.

Фото из группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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