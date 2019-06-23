RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Автобусы Рязань — Москва перестали заезжать на станцию Котельники. Об этом сообщил один из подписчиков группы «
Посадка теперь осуществляется около остановки общественного транспорта «станция метро Котельники».
«Ищите девушку с нэтбуком на крайней остановке, со стороны автостанции, чтобы зарегистрироваться на рейс. Автобусы перестали пускать на саму станцию. Обещают этот вопрос решить в течении недели», — написал пользователь сети.
Фото из группы «Новости Рязани ВКонтакте»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →NASA обнаружила на Марсе возможные признаки жизни
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.