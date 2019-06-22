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21:41, 22 июня 2019 406
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В каких случаях полицейский может применить силу? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

В каких случаях полицейский может применить силу? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

В частности, жителей региона интересует, в каких случаях полицейский может применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Ответ на этот вопрос читайте в нашем разделе «Публикации».


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1 час назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

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