Рязанская фигуристка Александра Трусова готовит совместное выступление с японцем Шомой Уно

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Российская фигуристка Александра Трусова встала в пару с японцем Шомой Уно. Об этом рязанка написала в своем
Объединение двух одиночников произошло на тренировке в Новогорске. Уроженка Рязани опубликовала видео совместного проката с Уно. Оба спортсмена тренируются под руководством Этери Тутберидзе.
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