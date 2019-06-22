Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:02, 22 июня 2019 254
 0    0

Лариса Крохалева стала директором библиотеки имени Есенина

Лариса Крохалева стала директором библиотеки имени Есенина

Бывший зампред правительства Лариса Крохалева трудоустроилась директором рязанской центральной городской библиотеки имени Есенина. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.

Напомним, Крохалева написала заявление по собственному желанию. Наряду с ней региональное правительство покинули Виталий Артемов и Олег Харивский.

Новым зампредом назначили Дмитрия Филиппова.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
19 часов назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 630
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 890
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:37, 17 июня 2019 13 318
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 199
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 740
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум