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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Утром в пятницу, 21 июня, в Спасском районе снова перекрыли наплавной мост у населенного пункта Фатьяновка. Об этом сообщила
Из-за технических работ движение по переправе будет закрыто с 10:00 до 11:30.
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