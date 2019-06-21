В рязанском храме установили трехметровую икону

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Фото: Рязанская епархия
В Преображенском храме в микрорайоне Канищево установили трехметровую икону. Установку на главный иконостас завершили в среду, 19 июня, сообщил
Написанный для храма образ Божией Матери на троне освятили на праздник Святой Троицы.
Арочную икону устанавливали сотрудники храма и добровольцы. Для этого возвели строительные леса и вырезали специальное защитное покрытие.
Справка:
Каменная трехпрестольная церковь в честь Преображения Господня в Канищево датируется началом XIX века. Она была построена на средства прихожан вместо прежней деревянной, сгоревшей в 1814 году. Церковь строилась как памятник победы в Отечественной войне 1812, предположительно по проекту архитектора Василия Стасова. В 1938 храм был закрыт и разорен, в 1989 возвращен верующим.
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