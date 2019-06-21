В России запустили мобильное приложение для помощи абитуриентам

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Минобрнауки запустило обновленную версию мобильного приложения и веб-портала для абитуриентов «Поступай правильно». Об этом написал
«Новый раздел „Инфоблок“ содержит необходимую информацию о подготовке к сдаче ЕГЭ, процессе поступления, выборе будущей профессии (справочник перспективных профессий по версии Минтруда и Роструда) и многое другое. Так, на портале размещены статьи об особенностях поступления в текущем учебном году на востребованные для абитуриентов тематики», — говорится в сообщении.
В новой версии персонифицированный личный кабинет, а также доработан раздел «Календарь абитуриента», который позволит абитуриентам не пропустить важные события в ходе приемной кампании в вузах.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.