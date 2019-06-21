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10:26, 21 июня 2019 141

В «Прайм-стоматологии» стали чаще лечить зубы по полису ДМС

В «Прайм-стоматологии» стали чаще лечить зубы по полису ДМС

В «Прайм-стоматологии» стали чаще лечить зубы по полису ДМС. Об этом рассказали представители сети клиник.

По их словам, при выборе места работы специалисты все больше обращают внимание на наличие социальных гарантий в вакансиях.

«В настоящее время на рынке труда конкурирование за специалистов вырастает. И порой размер заработной платы не является решающим при выборе места работы, как наличие социального пакета, который включает в себя полис Добровольного медицинского страхования», — отметили в «Прайм-стоматологии».

ДМС — это вид добровольного страхования по инициативе работодателя, которое обеспечивает получение медицинской помощи в ведущих клиниках города.

К преимуществам ДМС относят:

  • качественное медицинское обслуживание в высокотехнологичных клиниках;
  • возможность выбора клиники в удобном районе;
  • отсутствие очередей в клиниках;
  • индивидуальный подход в ходе лечения.

Сеть клиник «Прайм-стоматология» занимает лидирующие позиции на рынке стоматологических услуг в рамках Добровольного медицинского страхования.

«Мы сотрудничаем со всеми страховыми компаниями Рязани. Нам доверяют здоровье своих сотрудников все крупные и динамично развивающиеся организации региона, — сообщили представители сети клиник. — У каждого застрахованного пациента в „Прайм-стоматологии“ есть персональный менеджер, который подскажет условия страховой программы, ответит на вопросы и поможет записаться на прием».


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