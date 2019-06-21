В «Прайм-стоматологии» стали чаще лечить зубы по полису ДМС

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По их словам, при выборе места работы специалисты все больше обращают внимание на наличие социальных гарантий в вакансиях.
«В настоящее время на рынке труда конкурирование за специалистов вырастает. И порой размер заработной платы не является решающим при выборе места работы, как наличие социального пакета, который включает в себя полис Добровольного медицинского страхования», — отметили в «Прайм-стоматологии».
ДМС — это вид добровольного страхования по инициативе работодателя, которое обеспечивает получение медицинской помощи в ведущих клиниках города.
К преимуществам ДМС относят:
Сеть клиник «Прайм-стоматология» занимает лидирующие позиции на рынке стоматологических услуг в рамках Добровольного медицинского страхования.
«Мы сотрудничаем со всеми страховыми компаниями Рязани. Нам доверяют здоровье своих сотрудников все крупные и динамично развивающиеся организации региона, — сообщили представители сети клиник. — У каждого застрахованного пациента в „Прайм-стоматологии“ есть персональный менеджер, который подскажет условия страховой программы, ответит на вопросы и поможет записаться на прием».
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