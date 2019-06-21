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9:17, 21 июня 2019 124
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Рязанский радиоуниверситет вошел в рейтинг лучших вузов страны по уровню зарплат выпускников

Рязанский радиоуниверситет вошел в рейтинг лучших вузов страны по уровню зарплат выпускников

Рязанский радиоуниверситет имени Уткина вошел в рейтинг лучших вузов страны по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере ИТ. Исследование провел Superjob.

Отмечается, что молодые специалисты, закончившие вуз, претендуют на зарплату 78 тысяч рублей.

Рейтинг составили на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.

Всего в списке 20 мест, которые распределены между 46 вузами. В 2019 году на первом месте оказался Московский физико-технический институт.

Второе место занял Московский государственный технический университет имени Баумана.

А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет имени Ломоносова.


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