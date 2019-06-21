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15:56, 21 июня 2019 468
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Рязанские врачи провели уникальную двойную операцию, чтобы спасти жизнь пациентке

Рязанские врачи провели уникальную двойную операцию, чтобы спасти жизнь пациентке

Бригада врачей во главе с заведующим четвертым отделением сосудистой хирургии Рязанского кардиодиспансера, кандидатом медицинских наук Сергеем Грязновым провели одномоментно две операции, спасшие жизнь пациентке. Об этом сообщил сайт регинального минздрава.

Больную доставили в Рязанский кардиодиспансер в прединсультном состоянии. Пациентке провели все необходимые обследования, включая ЭКГ и УЗИ.

Бригадой врачей одномоментно выполнили две успешные операции. Первая — аллопластика внутренней сонной артерии, тромбэмболэктомия из внутренней, наружной общей сонной артерии справа — позволила восстановить кровоток. Затем без перерыва была проведена тромбэмболэктомия из артерии правой руки.

Пациентка 17 и 18 июня находилась в реанимации под наблюдением специалистов. В настоящее время ее перевели в палату, ее состояние характеризуется как стабильное. Женщина в сознании, она общается с родственниками.


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