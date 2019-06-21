Рязанские врачи провели уникальную двойную операцию, чтобы спасти жизнь пациентке

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Бригада врачей во главе с заведующим четвертым отделением сосудистой хирургии Рязанского кардиодиспансера, кандидатом медицинских наук Сергеем Грязновым провели одномоментно две операции, спасшие жизнь пациентке. Об этом сообщил
Больную доставили в Рязанский кардиодиспансер в прединсультном состоянии. Пациентке провели все необходимые обследования, включая ЭКГ и УЗИ.
Бригадой врачей одномоментно выполнили две успешные операции. Первая — аллопластика внутренней сонной артерии, тромбэмболэктомия из внутренней, наружной общей сонной артерии справа — позволила восстановить кровоток. Затем без перерыва была проведена тромбэмболэктомия из артерии правой руки.
Пациентка 17 и 18 июня находилась в реанимации под наблюдением специалистов. В настоящее время ее перевели в палату, ее состояние характеризуется как стабильное. Женщина в сознании, она общается с родственниками.
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