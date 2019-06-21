Рязанская журналистка стала призером федерального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы.

Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

На конкурс представили свыше 1 800 работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и «ТВ и радио» (478 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подали 449 статей, в «Социальные медиа» — 131 публикация. В спецноминации «5G — платформа новых возможностей» от партнера конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» — 88.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали:

редактор отдела телекоммуникаций РБК Анна Балашова;

специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Татьяна Белякова;

руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко;

руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков;

основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей Барышников;

директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Лада Четина;

директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Татьяна Оберемова;

директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина;

директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

«Инновационные технологические решения в регионах зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы „Цифровая экономика“», — прокомментировала Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС.

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и двух спецноминациях.

«В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники — в авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов», — сказала Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Интернет-СМИ:

Печатная пресса:

Радио и телевидение:

Социальные медиа:

Победителем в спецноминации Ericsson «5G — платформа новых возможностей» стал сюжет Наталии Чертковой (филиал ВГТРК ГТРК «Томск») «Гигабиты информации с помощью света для 5G и интернета-вещей».

Специальными призами от Ericsson были также отмечены работы Лисовицкого Алексея (holographica.space, Самара), Коновой Натальи (Комсомольская правда в Туле), Алексея Шалагинова (shalaginov.com, Москва), Антона Степутина (1234G.ru, Санкт-Петербург).

«СМИ дают людям знания обо всем происходящем в мире высоких технологий и помогают понять, какие преимущества можно получить от использования новых услуг. Выступая партнером конкурса в этом году, компания Ericsson учредила свою специальную номинацию под названием „5G — платформа новых возможностей“, чтобы отметить вклад журналистов в распространение информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем передовые продукты и решения в области 5G и стремимся максимально раскрыть потенциал будущих сетей, которые будут играть важнейшую роль в жизни людей, развитии всех отраслей и общества в целом», — подчеркнул Себастиан Толстой, президент Ericsson в России.

Победителем спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» стала публикация Ирины Силантьевой (РБК «Краснодар») «Банк без офисов: как на Кубани запускают систему удаленной идентификации».