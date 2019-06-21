RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка похитила из госбюджета почти два миллиона рублей. Об этом сообщила
Известно, что 56-летняя женщина работала начальником одного из отделов госучреждения и заключала фиктивные контракты на проведение опросов населения.
Предполагается, что злоумышленница использовала персональные данные троих знакомых и оформляла документы о составлении статистики. При этом на самом деле опросов никто не проводил, а выделенные за работу деньги рязанка присваивала.
Таким образом она похитила из бюджета более 1 миллиона 774 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Коврове мужчину осудили за дачу взятки инспектору
|
cледующая новость →На реке в Тамбове утонул мужчина
Узнаем, усложняет ли повышенное внимание банка к кибербезопасности жизнь таким клиентам и виновны ли они сами в том, что у них уводят деньги?