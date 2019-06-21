Рязанцев предупредили об опасности использования парашютов около энергообъектов

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили рязанцев — поклонников кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием парашютов и строп — о недопустимости проведения соревнований и тренировок в непосредственной близости от электроустановок и трасс воздушных линий электропередачи.

«С наступлением летнего сезона активизировались спортсмены таких экстремальных видов спорта, как кайтсерфинг и парапланеризм. Обязательной частью их спортивного снаряжения являются различные парашютные системы с большим количеством строп. Если тренировка происходит в несанкционированном месте, например, вблизи трансформаторных подстанций или воздушных линий электропередачи (ВЛ), то спортсмен рискует столкнуться с электроустановкой, — пояснили в пресс-службе компании. — Такое столкновение и запутывание строп в проводах ВЛ может привести к поражению электрическим током (даже без обрыва проводов) и вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса».

В «Рязаньэнерго» отметили, что в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», таковыми являются земельные участки и воздушные пространства от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6 — 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр по обе стороны линии.

В охранных зонах запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого комплекса, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной пожара:

строить, ремонтировать, реконструировать или сносить здания и сооружения, а также размещать торговые точки, полевые станы, загоны для скота, свалки для мусора, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Энергетики должны иметь беспрепятственный доступ к энергообъектам для обеспечения их пожарной безопасности, обслуживания и ремонта;

складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных;

сажать и вырубать деревья и кустарники;

разбивать в охранных зонах палаточные лагеря и устраивать пикники;

выполнять монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров, проезжать на машинах и механизмах, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

осуществлять «набросы» посторонних предметов на провода (воздушных змеев, воздушные шары и т. п. );

); запускать любые летательные аппараты, в том числе и спортивные авиамодели.

Энергетики призвали всех жителей Рязанской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов: «От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!»