Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 21 июня 2019 118

Рязанцев предупредили об опасности использования парашютов около энергообъектов

Рязанцев предупредили об опасности использования парашютов около энергообъектов

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили рязанцев — поклонников кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием парашютов и строп — о недопустимости проведения соревнований и тренировок в непосредственной близости от электроустановок и трасс воздушных линий электропередачи.

«С наступлением летнего сезона активизировались спортсмены таких экстремальных видов спорта, как кайтсерфинг и парапланеризм. Обязательной частью их спортивного снаряжения являются различные парашютные системы с большим количеством строп. Если тренировка происходит в несанкционированном месте, например, вблизи трансформаторных подстанций или воздушных линий электропередачи (ВЛ), то спортсмен рискует столкнуться с электроустановкой, — пояснили в пресс-службе компании. — Такое столкновение и запутывание строп в проводах ВЛ может привести к поражению электрическим током (даже без обрыва проводов) и вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса».

В «Рязаньэнерго» отметили, что в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», таковыми являются земельные участки и воздушные пространства от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6 — 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр по обе стороны линии.

В охранных зонах запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого комплекса, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной пожара:

  • строить, ремонтировать, реконструировать или сносить здания и сооружения, а также размещать торговые точки, полевые станы, загоны для скота, свалки для мусора, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Энергетики должны иметь беспрепятственный доступ к энергообъектам для обеспечения их пожарной безопасности, обслуживания и ремонта;
  • складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных;
  • сажать и вырубать деревья и кустарники;
  • разбивать в охранных зонах палаточные лагеря и устраивать пикники;
  • выполнять монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров, проезжать на машинах и механизмах, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
  • осуществлять «набросы» посторонних предметов на провода (воздушных змеев, воздушные шары и т. п.);
  • запускать любые летательные аппараты, в том числе и спортивные авиамодели.

Энергетики призвали всех жителей Рязанской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов: «От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!»

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram WhatsApp и Viber.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 526
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 808
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:37, 17 июня 2019 13 250
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 172
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 709
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум