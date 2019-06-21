Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Тысячи рязанцев сейчас пакуют чемоданы: в разгаре сезон отпусков. До отдыха на морском побережье нас отделяют всего ничего — пара часов на самолете.
Для многих — это самая волнительная часть поездки: ни серпантины по горным дорогам, ни жара в южных странах не пугает так, как перелеты. Все ли в порядке с самолетом, а квалификации пилота хватит, чтобы лайнер удачно приземлился?
Выучиться на пилотов гражданской авиации можно
Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина в разделе «
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