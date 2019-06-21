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18:12, 21 июня 2019 122
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На реставрацию торговых рядов в Касимове выделят 130 миллионов

На реставрацию торговых рядов в Касимове выделят 130 миллионов

На реставрацию торговых рядов в Касимове, в частности корпуса №1, выделят 130 миллионов рублей. Об этом рассказал и.о. главы касимовской администрации Вячеслав Гущин на круглом столе в региональном штабе ОНФ в пятницу, 21 июня.

По словам Гущина, 30 миллионов рублей — это средства, оставшиеся после реставрации корпуса в прошлом году. Еще 100 миллионов выделят из федерального бюджета в период с 2019 по 2020 годы. Также и.о. главы касимовской администрации добавил, что на сегодняшний день реставрационные работы еще не начались.

Отметим, что в июне определили подрядчик — ООО «НСТ», который займется продолжением реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы на корпусе №1 начались весной прошлого года. Объект включили в федеральную целевую программу «Культура России», на ремонт выделили 52 миллиона рублей.

Подрядчиком выбрали ООО «Архитектподряд». Планировалось, что подрядчик завершит их к ноябрю 2018 года. Однако в ноябре «Архитектподряд» приступил к ремонту крыши, снял кровлю и бросил объект. Ранее в министерстве культуры сообщили, что реставрация объекта продолжится в апреле 2019 года.


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