Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 22-23 июня

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
Стоит отметить, что 22 июня в стране объявлено Днем Памяти и скорби, поэтому общегородские развлекательные мероприятия в этот день будут отменены.
В Библиотеке имени Горького 22 июня состоится бесплатный показ легендарного фильма «
В театре кукол 23 июня состоится спектакль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.