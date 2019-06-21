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18:54, 21 июня 2019 114
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Депутат Госдумы от Рязанской области прокомментировал прямую линию Владимира Путина

Депутат Госдумы от Рязанской области прокомментировал прямую линию Владимира Путина

Депутат Государственной Думы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал прямую линию с главой государства. Речь политика опубликована на сайте рязанского представительства «Единой России».

«Прямая линия показала, что она нужна президенту не меньше, чем людям. В стране, у которой действительно великий лидер, много проблем, о которых нужно говорить. Разговор получился честным и открытым. У людей большой запрос на справедливость, и этот запрос важно реализовать и на федеральном уровне, и на уровне отдельно взятого муниципалитета», — сказал Макаров.

По словам парламентария, президент поднял важную тему — это национальные цели, средством достижения которых являются нацпроекты.

«Национальные цели — это продолжительности и качество жизни, конкурентоспособность экономики, эффективность всего того, что мы делаем. Те вопросы, которые озвучены, являются прямым посылом для поручений правительству, губернаторам, депутатам. Важный посыл — сделать структуру власти более эффективной. Прямая линия — это не частные вопросы, это высочайший уровень обобщения проблем людей. Президент привел конкретные примеры того, где мы все недорабатываем. Прежде всего нужно доносить до людей то, что власть им предлагает, на что они имеют право», — подчеркнул Макаров.


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