Жительница Рыбного объяснила кражу из «Пятерочки» конфликтом с директором магазина

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Жительницу Рыбновского района задержали за кражу из «Пятерочки». Пенсионерка вынесла продукты на 877 рублей, сообщила
В суде женщина не признала свою вину и объяснила, что у директора магазина предвзятое к ней отношение. По ее словам, руководство «Пятерочки» хотело скрыть недостачу, поэтому обвинило ее в воровстве.
Однако камеры зафиксировали момент кражи. Продукты женщина вернула.
Нарушительнице назначили штраф в размере тысячи рублей.
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