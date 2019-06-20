Воров металлических труб из Ряжска нашли по следам

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Из дачного кооператива на улице Пожалостина в Ряжске украли 24 металлические трубы. Об этом пишет издательство «
Оперативники задержали подозреваемых через несколько часов — по протоптанной тропинке вышли прямо к их дому, где они оставили похищенное.
Оказалось, что родственники 37 и 48 лет, которые уже попадали в поле зрения полиции, перетаскивали трубы всю ночь.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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