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13:56, 20 июня 2019 353
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Рязанцев задержали с шестью килограммами наркотиков в Ульяновске

Рязанцев задержали с шестью килограммами наркотиков в Ульяновске

В Ульяновске задержали преступную группу, распространявшую наркотические и психотропные вещества на территории Тольятти, Смоленске, Москве, Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что пятеро человек, среди которых жители Рязанской области, организовали незаконный бизнес по распространению наркотиков. Крупные партии запрещенного вещества задержанные делили на более мелкие и раскладывали через «закладки».

Полицейские нашли в оборудованных ими «тайниках» порядка шести килограммов наркотиков на общую сумму более 20 миллионов рублей, а также 575 граммов психотропных веществ на сумму порядка 800 тысяч рублей.

«Таким образом, правоохранителям удалось предотвратить введение в незаконный оборот порядка 15 000 доз наркотических средств, а также 2 300 доз психотропных веществ», — говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из фигурантов изъяли травматический пистолет с четырьмя патронами и четыре звукошумовые гранаты.

Двоих задержанных заключили под стражу, троим назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По фактам возбуждены уголовные дела по частями 5 и 4 статьи 228.1 УК РФ.

«За незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметили стражи порядка.

Расследование уголовных дел продолжается.

Фото пресс-службы УМВД России по Ульяновской области


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