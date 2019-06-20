Рязанцев задержали с шестью килограммами наркотиков в Ульяновске

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В Ульяновске задержали преступную группу, распространявшую наркотические и психотропные вещества на территории Тольятти, Смоленске, Москве, Рязани. Об этом сообщила
Установлено, что пятеро человек, среди которых жители Рязанской области, организовали незаконный бизнес по распространению наркотиков. Крупные партии запрещенного вещества задержанные делили на более мелкие и раскладывали через «закладки».
Полицейские нашли в оборудованных ими «тайниках» порядка шести килограммов наркотиков на общую сумму более 20 миллионов рублей, а также 575 граммов психотропных веществ на сумму порядка 800 тысяч рублей.
«Таким образом, правоохранителям удалось предотвратить введение в незаконный оборот порядка 15 000 доз наркотических средств, а также 2 300 доз психотропных веществ», — говорится в сообщении.
Кроме того, у одного из фигурантов изъяли травматический пистолет с четырьмя патронами и четыре звукошумовые гранаты.
Двоих задержанных заключили под стражу, троим назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По фактам возбуждены уголовные дела по частями 5 и 4 статьи 228.1 УК РФ.
«За незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметили стражи порядка.
Расследование уголовных дел продолжается.
Фото пресс-службы УМВД России по Ульяновской области
© RZN.info
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