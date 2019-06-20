В транспортной полиции Рязани сменился начальник

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В рязанском линейном отделе МВД России на транспорте сменился начальник. Им стал подполковник полиции Сергей Самойлов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В четверг, 20 июня, Самойлова представили личному составу подразделения.
«Вновь назначенный руководитель до занятой должности прошел путь от рядового сотрудника патрульно-постовой службы. В транспортной полиции не новичок, на протяжении многих лет работал в Елецком линейном отделе МВД России на транспорте», — добавили в пресс-службе.
Фото пресс-службы ведомства.
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