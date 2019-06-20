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В Рязанскую область привезли около трех тысяч коров из Нидерландов, Германии и Дании. Скот поступил на предприятие ООО «Ока молоко», сообщил
В настоящее время животные находятся на карантине. Часть из них поместили на предприятии № 1 «ОКА МОЛОКО» в Чучковском районе, а остальных — в животноводческие комплексы «Нестерово» и «Подболотье» Пителинского района.
«Все завезенное поголовье предназначено для комплектования нового животноводческого комплекса в Шацком районе», — отметили в сообщении.
Напомним. в апреле Николай Любимов
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