В Рязанской области пенсионерку осудили за проданную бутылку самогона

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В Рязанской области пенсионерку осудили за то, что она продала мужчине бутылку самогона объемом 0,5 литра. За алкоголь женщина получила 120 рублей, сообщила
В суде нарушительница признала свою вину и рассказала, что изготавливает самогон в домашних условиях с применением сахара, воды и пищевых дрожжей.
«От продажи спиртного она получает дополнительный доход, который необходим для покупки лекарств и продуктов питания», — говорится в сообщении.
Пенсионерку признали виновной по части 1 статьи 14.17.1 КоАП, ей назначили штраф в 15 тысяч рублей и конфисковали алкоголь.
Постановление суда вступило в законную силу.
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