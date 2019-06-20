В Рязань приехала делегация из Китая

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Фото: Администрация Рязани
В Рязань с рабочим визитом приехала делегация из Китая. Об этом сообщил
С 20 по 22 июня в городе пройдет первый Российско-Китайский муниципальный форум. В нем примут участие порядка 70 представителей КНР из 13 провинций и более 80 представителей муниципальных образований России.
На форуме в Рязани, который проходит впервые, пройдут пленарные заседания, а также подписание протокола о намерениях.
В четверг, 20 июня представителям делегации показали центр Рязани, Кремль, музей истории ВДВ, музей-усадьбу академика Павлова и музей истории рязанского леденца.
После экскурсии участники отметили, что Рязань древний, но современный и красивый город с богатой историей и традициями и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между городами.
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