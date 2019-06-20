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17:54, 20 июня 2019 162
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В Рязань приехала делегация из Китая

В Рязань приехала делегация из Китая

Фото: Администрация Рязани

В Рязань с рабочим визитом приехала делегация из Китая. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 20 по 22 июня в городе пройдет первый Российско-Китайский муниципальный форум. В нем примут участие порядка 70 представителей КНР из 13 провинций и более 80 представителей муниципальных образований России.

На форуме в Рязани, который проходит впервые, пройдут пленарные заседания, а также подписание протокола о намерениях.

В четверг, 20 июня представителям делегации показали центр Рязани, Кремль, музей истории ВДВ, музей-усадьбу академика Павлова и музей истории рязанского леденца.

После экскурсии участники отметили, что Рязань древний, но современный и красивый город с богатой историей и традициями и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между городами.


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