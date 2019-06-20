В Касимове пропал пенсионер

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В Касимове пропал 72-летний Михаил Колобущенков. Он вышел из дома в понедельник, 17 июня, и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложения, глаза карие, волосы короткие седые.
Был одет в бежевую рубашку с коротким рукавом, бежевые брюки, черные сланцы.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам:
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