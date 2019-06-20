В Касимове мужчина угнал у коллег машину и попал в ДТП

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В Касимове 26-летний мужчина угнал у коллег машину и попал в ДТП. Об этом сообщила
Пьяного молодого человека правоохранители задержали на улице рано утром. Пока в отделении устанавливали его личность, в полицию обратились двое мужчин 53 и 56 лет.
Заявители рассказали, что приехали в Касимов в командировку. Накануне они выпили на съемной квартире и уснули. На утро мужчины обнаружили пропажу 30 тысяч рублей, телефона, ключей от Renault, а также их молодого коллеги.
Выяснилось, что последний решил продолжить веселье и уехал, однако недалеко — врезался в столб. Ночь молодой человек провел в «развлекательном заведении», после чего его задержали.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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