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10:25, 20 июня 2019 102
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В Ермиши «девятка» сбила велосипедиста с ребенком

В Ермиши «девятка» сбила велосипедиста с ребенком

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в среду, 19 июня, в Ермиши произошло ДТП. Примерно в 19:15 около дома №91 по улице Октябрьской «девятка» сбила велосипедиста, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на 61-летнего мужчину, который двигался на велосипеде в попутном направлении по краю дороги.

В результате травмы получили пенсионер и восьмилетняя девочка, которую он вез в детском кресле на раме. Пострадавшие обращались в больницу.


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