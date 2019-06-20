Троих курсантов рязанской академии ФСИН пригласили на прием в честь лучших выпускников в Кремль

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Троих курсантов академии ФСИН пригласили на прием в честь выпускников военных образовательных организаций Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также образовательных организаций высшего образования МВД и ФСИН России.
В Кремль отправятся Владимир Барсук, Екатерина Ровнова и Любовь Бударина.
«Курсанты получили хороший практический и теоретический багаж знаний, их наставники рассчитывают, что они будут в авангарде офицерского корпуса. Все они за годы обучения в вузе принимали самое активное участие в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности», — рассказали в пресс-службе академии.
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