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13:45, 20 июня 2019 361
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Троих курсантов рязанской академии ФСИН пригласили на прием в честь лучших выпускников в Кремль

Троих курсантов рязанской академии ФСИН пригласили на прием в честь лучших выпускников в Кремль

Троих курсантов академии ФСИН пригласили на прием в честь выпускников военных образовательных организаций Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также образовательных организаций высшего образования МВД и ФСИН России.

В Кремль отправятся Владимир Барсук, Екатерина Ровнова и Любовь Бударина.

«Курсанты получили хороший практический и теоретический багаж знаний, их наставники рассчитывают, что они будут в авангарде офицерского корпуса. Все они за годы обучения в вузе принимали самое активное участие в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности», — рассказали в пресс-службе академии.


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