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20:30, 20 июня 2019 162
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Рязанского предпринимателя оштрафовали за невыплату зарплаты продавцам

Рязанского предпринимателя оштрафовали за невыплату зарплаты продавцам

Жительницу Ухоловского района оштрафовали за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что индивидуальный предприниматель с ноября 2018 года по январь 2019 года не выплачивала заработную плату трем продавцам, в результате чего задолжала им 126 тысяч рублей. При этом ее деятельность по извлечению прибыли не приостанавливалась.

Нарушительница полностью признала свою вину и возместила причиненный вред в полном объеме. Уголовное дело прекратили.

Ей назначили десять тысяч рублей штрафа.


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