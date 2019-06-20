Рязанского предпринимателя оштрафовали за невыплату зарплаты продавцам

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Жительницу Ухоловского района оштрафовали за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщил
Установлено, что индивидуальный предприниматель с ноября 2018 года по январь 2019 года не выплачивала заработную плату трем продавцам, в результате чего задолжала им 126 тысяч рублей. При этом ее деятельность по извлечению прибыли не приостанавливалась.
Нарушительница полностью признала свою вину и возместила причиненный вред в полном объеме. Уголовное дело прекратили.
Ей назначили десять тысяч рублей штрафа.
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