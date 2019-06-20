Рязанские силовики освободили «заложников», захваченных на катере в Константинове

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В среду, 19 июня, в Рязанской области прошли тактико-специальное учение. Их участниками стали представители региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, линейного отдела МВД на транспорте, Рязанского гарнизона, правительства области и администрации Рыбновского района, а также сотрудники гидроузла «Кузьминск».
По сценарию, около 8:30 группа вооруженных преступников напала на стоявший у пристани в Константинове прогулочный теплоход и направилась в Рязань.
По телефону злоумышленники потребовали доставить в речной порт группу осужденных за преступления террористического характера, заключенных в колониях региона, чтобы обменять их на заложников.
Когда теплоход подошел к шлюзовой камере гидроузла «Кузьминск», террористы потребовали обеспечить беспрепятственное шлюзование, а после этого отказались от переговоров.
Во время пропуска судна в шлюз плотины силовики нейтрализовали преступников и освободили заложников. На теплоходе потушили пожар, судно разминировали. Пострадавшим оказали медпомощь и доставили в больницу.
«Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона», — подытожили силовики.
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