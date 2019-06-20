Рязанец четыре месяца крал велосипеды из подъездов

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Рязанца осудили за несколько краж велосипедов. Об этом сообщил
Установлено, что осужденный в период с мая по август 2018 заходил в подъезды домов, где плоскогубцами «перекусывал» велосипедные замки и выкатывал их на улицу. Материальный ущерб составил более 85 тысяч рублей.
В суде мужчина свою вину признал. Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
Приговор в законную силу не вступил.
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