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21:40, 20 июня 2019 139
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Рязанец четыре месяца крал велосипеды из подъездов

Рязанец четыре месяца крал велосипеды из подъездов

Рязанца осудили за несколько краж велосипедов. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный в период с мая по август 2018 заходил в подъезды домов, где плоскогубцами «перекусывал» велосипедные замки и выкатывал их на улицу. Материальный ущерб составил более 85 тысяч рублей.

В суде мужчина свою вину признал. Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.


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