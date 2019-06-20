Рязанцы пожаловались Путину на перебои с водой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы пожаловались Владимиру Путину на перебои с водой. Письмо они направили на прямую линию с президентом, которая прошла в четверг, 20 июня, сообщил
В обращении жители деревни Поповка указали, что на улице Луговой периодически возникают перебои с водоснабжением. Из-за этого им приходится добираться в соседнюю деревню.
Прокуратура провела проверку и установила, что с конца декабря прошлого года по апрель нынешнего имелись перебои из-за прорыва трубы на водонапорной трассе, который обнаружили только после схода снега.
«Вместе с тем МКП „Пронские тепловые сети“ в указанный период времени был предпринят ряд мер, направленных на устранение причин аварии и восстановление водоснабжения, в том числе осуществлена замена глубинного насоса на новый аналогичный и обратного клапана, обеспечивающего отсутствие перелива поднятой воды обратно в скважину», — говорится в сообщении.
Однако по техническим причинам выбрали такой режим работы насоса, при котором вода на территорию домов поступала только три часа в сутки.
«Возможности включить насос на другой режим работы не имелось в связи с вероятным выходом его из строя ввиду прорыва водонапорной трубы», — отметил надзорный орган.
Ремонт трубы провели в начале апреля 2019 года. Однако в начале июня вновь возникли перебои.
13 июня режим работы насоса изменили. Отмечается, что водонапорная башня находится в рабочем состоянии.
Прокуратура внесла представления в адрес директора МКП «Пронские тепловые сети», а также в адрес главы администрации Пронского муниципального района.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Прокуратура не нашла жизненно важного лекарства в рязанской больнице №10
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.