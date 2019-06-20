Рязанцы пожаловались Путину на перебои с водой

Рязанцы пожаловались Владимиру Путину на перебои с водой. Письмо они направили на прямую линию с президентом, которая прошла в четверг, 20 июня, сообщил сайт региональной прокуратуры.

В обращении жители деревни Поповка указали, что на улице Луговой периодически возникают перебои с водоснабжением. Из-за этого им приходится добираться в соседнюю деревню.

Прокуратура провела проверку и установила, что с конца декабря прошлого года по апрель нынешнего имелись перебои из-за прорыва трубы на водонапорной трассе, который обнаружили только после схода снега.

«Вместе с тем МКП „Пронские тепловые сети“ в указанный период времени был предпринят ряд мер, направленных на устранение причин аварии и восстановление водоснабжения, в том числе осуществлена замена глубинного насоса на новый аналогичный и обратного клапана, обеспечивающего отсутствие перелива поднятой воды обратно в скважину», — говорится в сообщении.

Однако по техническим причинам выбрали такой режим работы насоса, при котором вода на территорию домов поступала только три часа в сутки.

«Возможности включить насос на другой режим работы не имелось в связи с вероятным выходом его из строя ввиду прорыва водонапорной трубы», — отметил надзорный орган.

Ремонт трубы провели в начале апреля 2019 года. Однако в начале июня вновь возникли перебои.

13 июня режим работы насоса изменили. Отмечается, что водонапорная башня находится в рабочем состоянии.

Прокуратура внесла представления в адрес директора МКП «Пронские тепловые сети», а также в адрес главы администрации Пронского муниципального района.